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35 минут назад

МО РФ: из строя выведены 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины

ТАССТАСС

По словам представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, уничтожены 143 беспилотных летательных аппарата, 1 267 танков и другой техники

МО РФ: из строя выведены 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вооруженные силы России за время специальной операции вывели из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник.

"Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал он.

По словам Конашенкова, уничтожены 143 беспилотных летательных аппарата, 1 267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 028 единиц специальной военной автомобильной техники.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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