МО РФ: из строя выведены 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России за время специальной операции вывели из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины . Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник.

"Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал он.

По словам Конашенкова, уничтожены 143 беспилотных летательных аппарата, 1 267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 028 единиц специальной военной автомобильной техники.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.