Кулеба назвал ситуацию с передачей Украине истребителей «загадкой»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал США и западных союзников предоставить Украине истребители, назвав их «самой большой потребностью» и «наиболее насущной проблемой» страны. Об этом он заявил в интервью CBS.

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США работали с Польшей над сделкой по отправке польских истребителей российского производства на Украину. Неделю назад госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Польша «получает зеленый свет» на отправку самолетов Украине. Однако чуть позже в Пентагоне заявил, что предложение Польши передать США военные самолеты для их последующей отправки на Украину не является «состоятельным» и «вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО».

Кулеба назвал споры о предоставлении Украине истребителей «дипломатической загадкой».

«С одной стороны, все готовы это сделать, но ничего не происходит. Это напоминает мне игру в пинг-понг, где каждая сторона бросает мяч другой стороне и получает его обратно. У нас нет времени на такую пинг-понговую дипломатию», - заявил министр.

Он добавил, что на Украине не понимают тех объяснений насчет самолетов, которые дают на Западе.

«Мы будем продолжать давить… со всех сторон и запрашивать эту помощь у США и других партнеров», - подчеркнул Кулеба.