В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
37 минут назад

Кулеба назвал ситуацию с передачей Украине истребителей «загадкой»

Мария Иванова

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал США и западных союзников предоставить Украине истребители, назвав их «самой большой потребностью» и «наиболее насущной проблемой» страны. Об этом он заявил в интервью CBS.

Кулеба назвал ситуацию с передачей Украине истребителей «загадкой»
Фото: ReutersReuters

США работали с Польшей над сделкой по отправке польских истребителей российского производства на Украину. Неделю назад госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Польша «получает зеленый свет» на отправку самолетов Украине. Однако чуть позже в Пентагоне заявил, что предложение Польши передать США военные самолеты для их последующей отправки на Украину не является «состоятельным» и «вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО».

В Берлине заявили о вреде поставок вооружения Украине

Кулеба назвал споры о предоставлении Украине истребителей «дипломатической загадкой».

«С одной стороны, все готовы это сделать, но ничего не происходит. Это напоминает мне игру в пинг-понг, где каждая сторона бросает мяч другой стороне и получает его обратно. У нас нет времени на такую пинг-понговую дипломатию», - заявил министр.

Он добавил, что на Украине не понимают тех объяснений насчет самолетов, которые дают на Западе.

«Мы будем продолжать давить… со всех сторон и запрашивать эту помощь у США и других партнеров», - подчеркнул Кулеба.

С января 2021 года США направили Украине оборонную помощь на сумму более 1,2 миллиарда долларов, а 12 марта президент Джо Байден санкционировал выделение Украине стрелкового оружия и оборудования еще на 200 миллионов долларов. Конгресс направил Байдену на подпись пакет государственных расходов на 1,5 триллиона долларов, который включает 13,6 миллиарда долларов на помощь Украине.

Армия,В мире,Дмитрий Кулеба,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,НАТО,Пентагон,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители