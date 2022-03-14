Российские военнослужащие разоружают корабли украинских ВМС и Береговой охраны в порту Бердянска. Остатки флота спецоперация застала у причалов. На базе остались даже самые новые боевые единицы - скоростные катера «Аккерман» и «Вышгород». Стоит у пирса и буксир «Корец», который стараниями Киева превратился в патрульный корабль. За его демилитаризацией наблюдал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

В порту Бердянска непривычно тихо. Остановились краны, которым попросту нечего отгружать - сюда уже две недели не заходят торговые суда. Зато у причала стоят корабли военно-морских сил Украины. Среди них и патрульный - «Корец», отметившийся в серии провокаций четырехлетней давности.

Корабль ВМС Украины «Корец» уже попадал в новостные сводки. Именно он провоцировал российских пограничников в Керченском проливе в 2018 году. Сейчас его разоружают. То, что нельзя снять, должно быть выведено из строя, чтобы это оружие больше никогда не стреляло.

Бойцы Росгвардии снимают стволы, выводят из строя заряжающие механизмы. Вооружение восстановлению не подлежит. Впрочем и сам корабль в плачевном состоянии. Возможно это не позволило покинуть причал.

Российские военные выносят с корабля только оружие и боеприпасы. Личные вещи и предметы интерьера не трогают. Весь «ют» заставлен ящиками с гранатами и пулеметными лентами. Работы у росгвадейцев много, нужно обезвредить и другие корабли.

В порту Бердянска остались брошены еще два корабля ВМС Украины - артиллерийские катера «Вышгород» и «Аккерман». Их также ждет процедура разоружения, после чего все три корабля отбуксируют в другое место.

Вблизи порта находится и брошенная войсковая часть. Сначала здание на предмет наличия взрывоопасных предметов проверяют саперы. Когда все помещения осмотрены, журналистам тоже удается заглянуть внутрь.

Это была войсковая часть военно-морских сил Украины, судя по окнам, заложенным мешками с песком, здесь готовились к обороне. Однако, с приближением российских войск, эти позиции были оставлены, все оружие забрали с собой.

Уходили в спешке, повсюду разбросанные вещи, вскрытые сейфы, даже в столовой остатки чьей-то трапезы. В кабинете командира остались карты, форма и НАТОвские методички, которые, судя по всему, не сильно помогли украинским военным.

«Видно, что корабль покидали в спешке при подходе наших войск. Можно сказать, что боеготовность находится на очень низком уровне, храбрость отсутствует», - поделился впечатлениями один из российских военных.

Брошенными оказались и катера погранслужбы Украины. Как только к Бердянску подошли российские войска, пограничники оставили все свое имущество и сбежали.

Кроме катеров морской охраны, которые были разоружены военными РФ, здесь был обнаружен российский сейнер «Норд». Его украинские пограничники похитили, в нейтральных водах еще в 2018 году. В море пограничники действовали, как пираты, а на земле, как мародеры. Сначала с судна вынесли все, что представляло хоть какую-то ценность, затем в ход пошел цветмет, а под конец выкрутили даже лампочки.