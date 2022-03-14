Латвия обратилась с просьбой к НАТО из-за действий России

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что военные силы США должны постоянно находиться на территории прибалтийских стран, чтобы обеспечить им надежную защиту от возможного вторжения России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью CNN.

Фото: EPA EPA

«Мы приветствуем нахождение американских войск в Польше и Балтии, нам нужно их постоянное присутствие в этой зоне», — сообщил он.

Глава Латвии обратился к НАТО с призывом укрепить восточный фланг в связи с эскалацией конфликта на Украине и опасениями Москвы по вопросу расширения Североатлантического альянса на восток. Левитс подчеркнул, что расположение контингента НАТО в Прибалтике, Румынии и Польше станет «мощным сигналом для России», демонстрирующим, что альянс будет защищать все страны в его составе.

Кроме того, глава Латвии обозначил НАТО «сильнейшим военным альянсом в мире» и выразил мнение, что организация обладает «гораздо большим военным потенциалом», чем РФ.