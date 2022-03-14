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30 минут назад

Латвия обратилась с просьбой к НАТО из-за действий России

Елена Прошина

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что военные силы США должны постоянно находиться на территории прибалтийских стран, чтобы обеспечить им надежную защиту от возможного вторжения России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью CNN.

Латвия обратилась с просьбой к НАТО из-за действий России
Фото: EPAEPA

«Мы приветствуем нахождение американских войск в Польше и Балтии, нам нужно их постоянное присутствие в этой зоне», — сообщил он.

Глава Латвии обратился к НАТО с призывом укрепить восточный фланг в связи с эскалацией конфликта на Украине и опасениями Москвы по вопросу расширения Североатлантического альянса на восток. Левитс подчеркнул, что расположение контингента НАТО в Прибалтике, Румынии и Польше станет «мощным сигналом для России», демонстрирующим, что альянс будет защищать все страны в его составе.

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Кроме того, глава Латвии обозначил НАТО «сильнейшим военным альянсом в мире» и выразил мнение, что организация обладает «гораздо большим военным потенциалом», чем РФ.

Ранее глава американского государства Джо Байден заявил, что США перебросили 12 тысяч военнослужащих на границу с Россией на восточном фланге НАТО — в Эстонию, Латвию, Румынию и другие прилегающие страны. Он подчеркнул, что США будут «защищать каждый дюйм НАТО».

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