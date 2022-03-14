В Берлине заявили о вреде поставок вооружения Украине

Ограничительные меры в отношении России и поставки вооружения Украине не решат текущий кризис, сообщила Die Welt депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт.

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По её словам, нейтральный статус Украины был бы разумным решением. Как считает парламентарий, оружие, которое поставляется Киеву, лишь затягивает кризис, при этом оно никак не поможет в решении ситуации.

Как отметила Вагенкнехт, обещание членства в НАТО также не помогло Украине. Она также указала на наличие в стране американских военных и проведении на ее территории учений Североатлантического альянса.