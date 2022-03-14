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55 минут назад

В Берлине заявили о вреде поставок вооружения Украине

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Ограничительные меры в отношении России и поставки вооружения Украине не решат текущий кризис, сообщила Die Welt депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт.

В Берлине заявили о вреде поставок вооружения Украине
Фото: nsn.fmnsn.fm

По её словам, нейтральный статус Украины был бы разумным решением. Как считает парламентарий, оружие, которое поставляется Киеву, лишь затягивает кризис, при этом оно никак не поможет в решении ситуации.

Как отметила Вагенкнехт, обещание членства в НАТО также не помогло Украине. Она также указала на наличие в стране американских военных и проведении на ее территории учений Североатлантического альянса.

Напомним, российская армия 13 марта с помощью высокоточного оружия большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. В результате были уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.

Армия,В мире,Сара Вагенкнехт,НАТО,Бундестаг,
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