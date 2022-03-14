В Берлине заявили о вреде поставок вооружения Украине

Ограничительные меры в отношении России и поставки вооружения Украине не решат текущий кризис, сообщила Die Welt депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт.
По её словам, нейтральный статус Украины был бы разумным решением. Как считает парламентарий, оружие, которое поставляется Киеву, лишь затягивает кризис, при этом оно никак не поможет в решении ситуации.
Как отметила Вагенкнехт, обещание членства в НАТО также не помогло Украине. Она также указала на наличие в стране американских военных и проведении на ее территории учений Североатлантического альянса.
Напомним, российская армия 13 марта с помощью высокоточного оружия большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. В результате были уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.