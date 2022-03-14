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27 минут назад

В России начнутся испытания тяжелого ударного робота «Штурм»

Свободная прессаСвободная пресса

Испытания нового российского боевого робота начнутся в апреле. Речь идет о тяжелом ударном роботе «Штурм», созданном на базе танка Т-72.

В России начнутся испытания тяжелого ударного робота «Штурм»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С апреля на УВЗ планируется проведение предварительных испытаний первого опытного образца тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", который создается на базе шасси танка Т-72», – цитирует РИА Новости свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

В ходе испытаний будут проводиться боевые стрельбы. Главное оружие робота – укороченное орудие калибра 125 миллиметров. Боевой робот входит в автоматизированный комплекс в составе мобильного пункта управления, робота с реактивным огнеметом и спаренными 30-миллиметровыми пушками. Все эти роботы созданы на базе танка Т-72Б3. Они предназначены, главным образом, для боев на близкой дистанции в городской черте.

Ранее «СП» писала о том, что высокоточным оружием большой дальности 13 марта был нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский во Львовской области, в результате которого уничтожены до 180 иностранных наемников.

Армия,Уралвагонзавод,
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