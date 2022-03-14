В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
1 час назад

Польша призвала НАТО разместить в стране оборудование и военных

Lenta.ruLenta.ru

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач призвал союзников по НАТО разместить в стране оборудование и военных, передает РИА Новости.

Польша призвала НАТО разместить в стране оборудование и военных
Фото: ReutersReuters

Он попросил у альянса поддержки после «провокационной атаки» российских войск на украинский военный учебный центр, расположенный у границы с Польшей.

«Мы считаем этот шаг, предпринятый Россией, крайне провокационным, поскольку он случился так близко к нашим границам. Также это было очень близко к пограничному переходу, откуда тысячи беженцев бегут из Украины, чтобы найти убежище в Польше», — пояснил замглавы МИД.

Пшидач считает, что российская армия знает, где проходит граница, которая также разделяет НАТО и страну, не входящую в НАТО.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. Удар по объектам был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители