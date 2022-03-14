Польша призвала НАТО разместить в стране оборудование и военных

«Мы считаем этот шаг, предпринятый Россией, крайне провокационным, поскольку он случился так близко к нашим границам. Также это было очень близко к пограничному переходу, откуда тысячи беженцев бегут из Украины, чтобы найти убежище в Польше», — пояснил замглавы МИД.