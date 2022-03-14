Россия осталась вторым после США поставщиком оружия в мире

По итогам 2017-2021 годов Россия и США остаются основными мировыми экспортерами оружия в мире. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), который приводит РИА Новости.

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За вышеуказанный период на долю РФ пришлось 19 процентов всех продаж. При этом объем продаж вооружений России снизился на 26 процентов относительно предшествующих пяти лет. В то же время доля США увеличилась на 14 процентов и составила 39 процентов от общего объема.

В документе также отмечается, что мировой объем продаж вооружений уменьшился на 4,6 процента по сравнению с показателями 2012-2016 годов.