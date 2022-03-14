Кулеба назвал ситуацию с передачей Киеву истребителей "загадкой"

«Дипломатической загадкой» назвал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ситуацию вокруг возможности предоставления его стране истребителей. Представитель ведомства попросил НАТО в интервью американскому каналу CBS оказать поддержку.
«Честно говоря, все произошедшее вокруг этих истребителей за прошедшую неделю является своего рода дипломатической загадкой. С одной стороны, все готовы это сделать, но ничего не происходит, и мы не получаем самолетов», — указал Кулеба.
Он также добавил, что ситуация ему напоминает игру в пинг-понг.
«У нас нет времени на такую пинг-понговую дипломатию. Нам нужны самолеты, чтобы спасти жизни наших людей и прекратить господство России в небе», — заключил Кулеба.
Ранее глава МИД Украины заявил, что провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении оборонной помощи Украине на $200 млн.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Он назвал ее целью защиту людей от «геноцида со стороны киевского режима». В Минобороны РФ сообщили, что российские ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, мирному населению ничего не грозит. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул президент.