Упавший в Хорватии беспилотник нес 120-килограммовую авиабомбу

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) военного типа «Стриж» Ту-141, упавший в хорватском Загребе , нес 120-килограммовую авиабомбу. Об этом сообщило национальное телевидение со ссылкой на источник в Минобороны страны, передает РИА Новости.

Неопознанный беспилотник упал в Загребе 11 марта. Глава Минобороны Хорватии Марио Баножич сообщил, что на нем нашли следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал инцидент явной угрозой для всех стран-членов НАТО и призвал усилить сотрудничество внутри альянса.