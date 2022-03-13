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35 минут назад

Упавший в Хорватии беспилотник нес 120-килограммовую авиабомбу

Lenta.ruLenta.ru

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) военного типа «Стриж» Ту-141, упавший в хорватском Загребе, нес 120-килограммовую авиабомбу. Об этом сообщило национальное телевидение со ссылкой на источник в Минобороны страны, передает РИА Новости.

Упавший в Хорватии беспилотник нес 120-килограммовую авиабомбу
Фото: ReutersReuters

Как сообщил собеседник телеканала, авиабомба весом 120 килограмм взорвалась в земле.

Неопознанный беспилотник упал в Загребе 11 марта. Глава Минобороны Хорватии Марио Баножич сообщил, что на нем нашли следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал инцидент явной угрозой для всех стран-членов НАТО и призвал усилить сотрудничество внутри альянса.

Армия,Андрей Пленкович,НАТО,
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