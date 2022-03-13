США пообещали Украине "значительные поставки оружия"

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит осуществлять "значительные поставки оружия" на Украину . Об этом сообщает РИА «Новости» .

«Мы уверены в наших возможностях продолжать поставлять значительные объемы военной помощи - оружия и припасов - на фронт на Украине», - сказал Салливан в интервью американскому ТВ.

По его словам, до сих пор США «были в этом успешны». Советник по нацбезопасности считает, что Белый дом создал систему, которая позволит продолжать поставки оружия, «несмотря на российские угрозы».