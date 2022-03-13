В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
56 минут назад

США пообещали Украине "значительные поставки оружия"

Майк Габриелян

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит осуществлять "значительные поставки оружия" на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

США пообещали Украине "значительные поставки оружия"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы уверены в наших возможностях продолжать поставлять значительные объемы военной помощи - оружия и припасов - на фронт на Украине», - сказал Салливан в интервью американскому ТВ.

По его словам, до сих пор США «были в этом успешны». Советник по нацбезопасности считает, что Белый дом создал систему, которая позволит продолжать поставки оружия, «несмотря на российские угрозы».

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что не видит угрозы мирового финансового кризиса из-за ситуации вокруг Украины.

Армия,Джейк Салливан,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители