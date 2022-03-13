США пообещали Украине "значительные поставки оружия"

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит осуществлять "значительные поставки оружия" на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы уверены в наших возможностях продолжать поставлять значительные объемы военной помощи - оружия и припасов - на фронт на Украине», - сказал Салливан в интервью американскому ТВ.
По его словам, до сих пор США «были в этом успешны». Советник по нацбезопасности считает, что Белый дом создал систему, которая позволит продолжать поставки оружия, «несмотря на российские угрозы».
Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что не видит угрозы мирового финансового кризиса из-за ситуации вокруг Украины.