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18 минут назад

Золотов рассказал о реализации целей спецоперации на Украине

Газета.RuГазета.Ru

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что его ведомство и Вооруженные силы РФ продолжают реализовывать цели специальной военной операции на Украине, выполняя все поставленные задачи. С таким заявлением он выступил после Божественной литургии в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.

Золотов рассказал о реализации целей спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Золотов при этом посетовал, что "не все идет так быстро, как хотелось бы".

"Но это только лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, жилых домах", - сказал руководитель ведомства, обращаясь к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Он также отметил, что Росгвардия и армия РФ "идут к намеченной цели шаг за шагом".

"Победа будем за нами", - добавил Золотов.

Минобороны сообщило об уничтожении иностранных наемников на Украине

Ранее директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что демилитаризация Украины предполагает, что на ее территории не останется оружия, потенциально угрожающего России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране всеобщей мобилизации.

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