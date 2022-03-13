Беспилотник ВКС РФ уничтожил с воздуха реактивную установку залпового огня ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в воскресенье.
"Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тыс. метров высокоточным боеприпасом", - говорится в сообщении ведомства к кадрам уничтожения системы.
Как уточнили в Минобороны, беспилотники в ходе специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.