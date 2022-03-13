Стало известно об отправке канадских наемников на Украину

Канадские наемники отправляются для участия в боевых действиях на Украине через Варшаву . Видеозапись из аэропорта польской столицы в сети публикует РИА Новости .

Как утверждает автор съемки, запечатленные на кадрах люди направляются на Украину после сбора в аэропорту. Некоторые из них облачены в камуфляж и балаклавы. При этом подтвердить или опровергнуть достоверность слов оператора не представляется возможным.