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27 минут назад

Стало известно об отправке канадских наемников на Украину

Lenta.ruLenta.ru

Канадские наемники отправляются для участия в боевых действиях на Украине через Варшаву. Видеозапись из аэропорта польской столицы в сети публикует РИА Новости.

Как утверждает автор съемки, запечатленные на кадрах люди направляются на Украину после сбора в аэропорту. Некоторые из них облачены в камуфляж и балаклавы. При этом подтвердить или опровергнуть достоверность слов оператора не представляется возможным.

Иностранные наемники прибыли на Украину

Ранее стало известно, что российские военные оценили ситуацию в заблокированном Мариуполе. Генерал-полковник Михаил Мизинцев заверил, что гуманитарная обстановка в городе по-прежнему остается тяжелой по вине украинской стороны.

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