В НАТО ответили на вопрос о смене расстановки сил после удара во Львовской области

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что НАТО не планирует изменений в расстановке сил на восточном фланге после удара ВС России во Львовской области. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

"Мне неизвестно о каких-либо конкретных изменениях или соответствующих планах на ближайшие дни, которые основывались бы лишь на том, что на западе Украине был нанесен удар по тренировочной базе", - сказал он.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские Вооруженные силы, используя высокоточное оружие большой дальности, нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины. По его словам, в результате обстрела были выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Антонополь, Винаровка, Федоровка. Еще был уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня (РСЗО), расположенный на территории завода "Антонов". С площадок этого предприятия осуществлялся огонь по подразделениям войск РФ.