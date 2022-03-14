Минобороны пообещало уничтожать иностранных наемников на Украине

В Министерстве обороны России пообещали продолжать уничтожать иностранных наемников в ходе спецоперации на Украине. Об этом в ходе брифинга 14 марта сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

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В Минобороны указали, что ряд западных стран на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наемников в боевых действиях на Украине против российских войск.

«Вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан на Украине лежит только на руководстве этих стран», — заявил Конашенков.

Он также подчеркнул, что все места нахождения иностранных наемников на Украине российским войскам известны и по ним будут продолжать наносить точечные удары, напомнив об обстреле 13 марта учебного центра в Старичах и военного полигона Яворовский.

«Хочу повторно предупредить — никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они не находились», — высказался Игорь Конашенков.

13 марта в Минобороны отчитались об уничтожении на западе Украины до 180 иностранных наемников. В ведомстве пояснили, что в этих учебных центрах готовили наемников перед боевыми действиями, а также их использовали как базу хранения вооружения и военной техники из зарубежных стран.