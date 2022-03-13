МО РФ: военные уничтожили 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины

Вооруженными силами РФ за время спецоперации выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Всего за время операции выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины", - отметил он.

По его словам, уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1 194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники.

Конашенков добавил, что один самолет Су-24 украинских ВВС и два беспилотника были сбиты авиацией и ПВО ВКС России. "Авиацией и ПВО Воздушно-космических сил России сбит один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата", - отметил Конашенков.

Продвижение войск

Подразделения российской армии в ходе спецоперации на Украине за сутки продвинулись на расстояние до 14 километров, сказал Конашенков.

"Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское", - добавил он.