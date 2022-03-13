В Крыму заявили о попытке Киева «прощупать» оборону полуострова

Украинские власти пытались «прощупать» противовоздушную оборону региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ, вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова.

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По его словам, Киев запустил в сторону российского полуострова беспилотник, который был сбит российскими военными.

«Буквально на днях наши бдительные средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолет-мишень Ту-141 "Стриж". Он был запущен со стороны Одессы. Именно там, в поселке Рауховка Березовского района, располагается 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолетов-разведчиков. Таким образом, наши противники пытаются "прощупать", насколько сильна противовоздушная оборона региона, чтобы в следующий раз попытаться нанести уже реальный удар», - считает вице-премьер.

Ликвидация над Крымом беспилотника, по его словам, говорит о том, что Украина остается террористическим государством, готовым в любой момент атаковать российские объекты в Крыму, в том числе гражданские.

Мурадов отметил, что это далеко не первая враждебная акция со стороны Украины по отношению к российскому Крыму за восемь лет.