СК сообщил об обстреле российского судна в Азовском море

Украинские военнослужащие обстреляли в Азовском море российское гражданское судно, шедшее из Греции в Таганрог. Как сообщает в субботу пресс-служба Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины

"В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с обстрелом российского судна", - говорится в сообщении.

12 марта украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну "Сормовский 3064" в акватории Азовского моря. Пострадавших нет.

По данным СК, в момент обстрела судно находилось на расстоянии 12 км севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края. В результате попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана произошло возгорание судна. Благодаря действиям экипажа, пожар был локализован и судно покинуло акваторию в зоне поражения.