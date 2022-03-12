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1 час назад

СК возбудил дело из-за обстрела украинскими военными российского судна в Азовском море

ТАССТАСС

Украинские военнослужащие обстреляли в Азовском море российское гражданское судно, шедшее из Греции в Таганрог. Как сообщает в субботу пресс-служба Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело.

СК сообщил об обстреле российского судна в Азовском море
Фото: пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украиныпресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины

"В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с обстрелом российского судна", - говорится в сообщении.

12 марта украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну "Сормовский 3064" в акватории Азовского моря. Пострадавших нет.

По данным СК, в момент обстрела судно находилось на расстоянии 12 км севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края. В результате попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана произошло возгорание судна. Благодаря действиям экипажа, пожар был локализован и судно покинуло акваторию в зоне поражения.

В СК отметили, что сейчас устанавливаются личности украинских военнослужащих, причастных к обстрелу.

Армия,Следственный комитет,
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