Минобороны сообщило о сбитых Bayraktar и вертолете Ми-24

Авиация и ПВО ВКС России в ходе спецоперации на Украине за день сбили в воздухе вертолет Ми-24 украинских военно-воздушных сил и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), включая Bayraktar TB2. Об этом в субботу, 12 марта, на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Он также отметил, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены почти 80 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них четыре пункта управления и узла связи, два зенитных ракетных комплекса, три установки РСЗО, а также одна станция РЭБ, шесть складов боеприпасов и ГСМ и 54 места скопления боевой техники.

В общей сложности, по словам Конашенкова, за время операции было выведено из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины.