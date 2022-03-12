Зеленский: Украина готова купить системы ПРО

«Мы не просто просили помощи, мы просили тех, у кого это есть. Дайте нам, пожалуйста. Потом мы понимали, что людям сложно просто дать. Мы готовы это купить, мы готовы взять кредиты, мы готовы вытянуть последние деньги из нашего бюджета и отдать сразу», - сказал Зеленский.