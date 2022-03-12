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50 минут назад

Зеленский: Украина готова купить системы ПРО

Елена Прошина

Украина нуждается в противоракетных системах, которые смогут «закрыть» воздушное пространство страны и готова купить их. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Зеленский: Украина готова купить системы ПРО
Фото: Офис Президента Украины Офис Президента Украины

«Есть несколько возможностей "закрыть" небо. Есть противоракетная оборона, системы, которые можно предоставить Украине», - заявил Зеленский.

По его словам, Киев просил эти системы «во всех странах мира, где это находится, детально, до складов».

«Мы не просто просили помощи, мы просили тех, у кого это есть. Дайте нам, пожалуйста. Потом мы понимали, что людям сложно просто дать. Мы готовы это купить, мы готовы взять кредиты, мы готовы вытянуть последние деньги из нашего бюджета и отдать сразу», - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина готова сама заниматься доставкой систем противоракетной обороны на свою территорию.

Такая же ситуация, по словам Зеленского, сложилась и с авиацией:

«Мы нашли самолеты, под которые у нас есть пилоты. А потом мы нашли пилотов, которые готовы быть гражданами нашего государства, чтобы помочь Украине».

Ранее Вашингтон отказался предоставлять Зеленскому системы ПРО «Железный купол».

Армия,Владимир Зеленский,
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