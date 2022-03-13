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32 минуты назад

США хотели отправить солдат на Украину для обучения «нетрадиционным методам ведения войны»

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

В конце 2021 года США рассматривали возможность отправки "несколько сотен" представителей спецподразделений на Украину для обучения "нетрадиционным методам ведения войны", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на американское издание Politico.

США планировали обучить солдат на Украине «нетрадиционным методам ведения войны»
Фото: Bryan Woolston/ReutersBryan Woolston/Reuters

По данным источников издания, об этом в декабре 2021 года сообщали американские высокопоставленные военные чиновники.

Планировалось, что эти спецсилы будут обучать украинские войска отдельно от официальной учебной миссии США на Украине.

Однако США не реализовало эти планы, так как власти опасались возможной "эскалации ситуации с Россией", уточняет Politico.

При этом представитель Белого дома указал, что администрация не была знакома с планами по отправке дополнительных учебных миссий на Украину.

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Отмечалось, что Байден не отменял "запланированные учебные мероприятия на Украине до тех пор, пока силы США не передислоцировали в феврале".

Ранее в Пентагоне заявили, что США считают своей миссией на Украине обеспечение ей возможности продолжать сопротивляться. 12 марта президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении Украине военной помощи в размере до $200 млн. До этого Вашингтон уже отправлял на Украину военную помощь.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране всеобщей мобилизации.

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