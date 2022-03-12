Зеленский впервые назвал число погибших украинских военных

На пресс-конференции для иностранных журналистов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери украинских военных за время проведения Россией специальной операции составили порядка 1,3 тысячи человек. Об этом пишет РИА «Новости».

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«У нас погибло военных где-то 1 300 человек», -сказал Зеленский.

Агентство напомнило, что с 24 февраля РФ начала на Украине специальную военную операцию. Согласно данным Минобороны РФ на 11 марта, российские военные уничтожили более 3,2 тыс различных объектов военной инфраструктуры, свыше тысячи танков, 113 реактивных систем залпового огня.

Кроме того, ликвидированы на земле и в воздухе 118 беспилотников и 98 самолетов. Безвозвратные потери украинских военнослужащих составили свыше 2 870 человек. Ранены 3700 человек.