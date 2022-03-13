В ЛНР обнаружили места массового убийства мирных жителей

Народная милиция Луганской Народной Республики в ходе наступления обнаружила в районе города Попасная места массового убийства мирных жителей. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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"На освобожденных территориях нашими подразделениями регулярно фиксируются факты военных преступлений ВСУ в отношении мирного населения Донбасса, в частности - находившегося на временно оккупированных Киевом территориях. В ходе наступления на Попаснянском направлении подразделениями Народной милиции были обнаружены места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги", - рассказал он.

По его словам, украинские силовики при отступлении использовали мирное население качестве живого щита.

"Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны", - заявил Филипоненко.

17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Россия признала республики в границах, прописанных в их конституциях, которые закрепляют ее по административным границам Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.