Десант России взял под контроль один из аэродромов Украины

Минобороны России опубликовало кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск, а также взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины.

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«Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта», – указывается в подписи к видео, передает РИА «Новости».

Показаны действия подразделения ВДВ, а также вооруженных десантников.

Подчеркивается, что особое внимание было уделено недопущению причинения вреда мирным жителям, сохранности их имущества, находящего в районе аэродрома.