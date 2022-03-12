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16 минут назад

Десант России взял под контроль один из аэродромов Украины

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Минобороны России опубликовало кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск, а также взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины.

Десант России взял под контроль один из аэродромов Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта», – указывается в подписи к видео, передает РИА «Новости».

Показаны действия подразделения ВДВ, а также вооруженных десантников.

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Подчеркивается, что особое внимание было уделено недопущению причинения вреда мирным жителям, сохранности их имущества, находящего в районе аэродрома.

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки продвинулись на 21 км и вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка.

Армия,Минобороны России,
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