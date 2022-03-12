Рябков: конвои с вооружением для ВСУ могут стать целями для ВС РФ

"Мы предупредили США, что оркеструемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран не просто опасный ход, а это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели", - указал замминистра.

В этой связи Рябков напомнил о последствиях, которые могут быть на фоне "бездумной передачи" Киеву таких видов вооружений, как переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые ракетные комплексы. "Все это не воспринимается как серьезные сигналы, - продолжил он. - Эскалационная составляющая политики Вашингтона, несмотря на все заклинания о том, что они [в США] предельно ответственные, они для себя взвешивают каждый шаг, несмотря на все это, абсолютно доминирует".