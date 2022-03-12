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2 часа назад

Рябков заявил, что конвои с вооружением для Украины могут стать целями для ВС РФ

ТАССТАССиещё 1

Накачка Украины западным оружием только усложняет ситуацию, это делает конвои с оружием законными целями для Вооруженных сил РФ. Об этом заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Рябков: конвои с вооружением для ВСУ могут стать целями для ВС РФ
Фото: © Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС© Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

"Мы предупредили США, что оркеструемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран не просто опасный ход, а это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели", - указал замминистра.

В этой связи Рябков напомнил о последствиях, которые могут быть на фоне "бездумной передачи" Киеву таких видов вооружений, как переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые ракетные комплексы. "Все это не воспринимается как серьезные сигналы, - продолжил он. - Эскалационная составляющая политики Вашингтона, несмотря на все заклинания о том, что они [в США] предельно ответственные, они для себя взвешивают каждый шаг, несмотря на все это, абсолютно доминирует".

"Именно США являются источником максимального нагнетания напряженности на международных площадках. Я уже не говорю о том, что они в материальном плане осуществляют, поддерживая преступный киевский режим", - резюмировал дипломат.

Армия,Сергей Рябков,Верховный суд,МИД России,Первый канал,
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