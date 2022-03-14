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44 минуты назад

Минобороны России показало карту со взятыми под контроль районами Украины

Газета.RuГазета.Ruиещё 8

Министерство обороны России опубликовало карту территорий Украины, которые перешли под контроль российских вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик в ходе спецоперации. Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Минобороны РФ показало карту со взятыми под контроль районами Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным официального представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, российские войска установили контроль над населенными пунктами Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное.

Министерство обороны РФ

Продвижение за день составило 11 километров, уточнил Конашенков.

Золотов рассказал о реализации целей спецоперации на Украине

Группировка войск ЛНР ведет бои против вооруженных сил Украины на северо-восточных окраинах Северодонецка, сообщил представитель Минобороны РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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