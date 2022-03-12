ВС РФ вывели из строя почти 3,5 тыс. военных объектов Украины с начала операции

Вооруженные силы РФ вывели из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины с начала спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Всего за время операции выведен из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 123 беспилотных летательных аппарата, 1 127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броворах, сообщили в Минобороны РФ.

"Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броворах", - заявил Конашенков.

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ поразила 145 объектов ВСУ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники", - сказал Конашенков.