ВС РФ вывели из строя почти 3,5 тыс. военных объектов Украины с начала операции

Вооруженные силы РФ вывели из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины с начала спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции выведен из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 123 беспилотных летательных аппарата, 1 127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
Ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броворах, сообщили в Минобороны РФ.
"Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броворах", - заявил Конашенков.
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ поразила 145 объектов ВСУ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники", - сказал Конашенков.
За сутки авиация и ПВО ВКС России сбили в воздухе пять беспилотников, из них два - "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У". Войска ДНР продвинулись на 9 км и овладели двумя населенными пунктами. Вооруженные силы РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление. "Вооруженные силы Российской Федерации вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с группировкой войск народной милиции Донецкой Народной Республики", - сказали в Минобороны РФ.