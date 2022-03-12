На Украине назвали солдат ВСУ «заложниками» нацбатальонов

«Знаете как, застрельщиками всего являются нацбаты. А регулярная армия оказалась в заложниках у нацбатов. И если даже в регулярной армии есть люди, которые были бы готовы проявить благоразумие, они не способны это сделать, потому что они будут расстреляны», – приводит мнение Моисеева РИА «Новости».

Как считает председатель правления харьковской областной организации «Русь Триединая», всю политику на Украине определяют националисты. «Они понимают, что здесь они будут осуждены за военные преступления и это очень тяжелые статьи – возможно, вплоть до смертной казни. Возможно, будет снят мораторий на смертную казнь в отношении этих лиц. Поэтому они прекрасно понимают, что им уже нечего терять. У них два варианта: либо бегство на Запад в Польшу, где их по сути никто не ждет и перспектива у них будет самая печальная; либо погибнуть, скажем, в бою с освободительной армией России», – добавил он.