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40 минут назад

На Украине назвали солдат ВСУ «заложниками» нацбатальонов

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Регулярная армия в Харькове оказалась в «заложниках» у нацбатальонов, выразил мнение председатель правления харьковской областной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев.

На Украине назвали солдат ВСУ «заложниками» нацбатальонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Знаете как, застрельщиками всего являются нацбаты. А регулярная армия оказалась в заложниках у нацбатов. И если даже в регулярной армии есть люди, которые были бы готовы проявить благоразумие, они не способны это сделать, потому что они будут расстреляны», – приводит мнение Моисеева РИА «Новости».

Как считает председатель правления харьковской областной организации «Русь Триединая», всю политику на Украине определяют националисты. «Они понимают, что здесь они будут осуждены за военные преступления и это очень тяжелые статьи – возможно, вплоть до смертной казни. Возможно, будет снят мораторий на смертную казнь в отношении этих лиц. Поэтому они прекрасно понимают, что им уже нечего терять. У них два варианта: либо бегство на Запад в Польшу, где их по сути никто не ждет и перспектива у них будет самая печальная; либо погибнуть, скажем, в бою с освободительной армией России», – добавил он.

Боевая авиация Украины поставила в тупик силы ПВО стран НАТО

В пятницу начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч граждан-иностранцев из 21 страны. Он отмечал, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной.

Армия,В мире,Михаил Мизинцев,Сергей Моисеев,НЦУО РФ,НАТО,
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