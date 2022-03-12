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1 час назад

Италия передала Украине пулеметы и противотанковое оружие

ТАССТАСС

Итальянские власти передали Украине противотанковые гранатометы и пулеметы. Об этом в пятницу сообщила газета La Repubblica.

Италия передала Украине пулеметы и противотанковое оружие
Фото: REUTERSREUTERS

Представитель итальянских вооруженных сил на условиях анонимности рассказал изданию, что Киеву было передано оружие, которое "было создано для того, чтобы гражданские лица могли останавливать танки". Он уточнил, что "Бельгия, Италия и Германия отправили на Украину современную версию" противотанковых гранатометов "Панцерфауст".

Кроме того, как утверждает издание, "европейские страны также отправляют боеприпасы, очки ночного видения и пулеметы, причем Италия - двух разных моделей".

В конце февраля власти Италии одобрили передачу Украине "военных средств, материалов и оборудования", однако официально перечень не сообщался.

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