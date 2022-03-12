Италия передала Украине пулеметы и противотанковое оружие

Итальянские власти передали Украине противотанковые гранатометы и пулеметы. Об этом в пятницу сообщила газета La Repubblica.

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Представитель итальянских вооруженных сил на условиях анонимности рассказал изданию, что Киеву было передано оружие, которое "было создано для того, чтобы гражданские лица могли останавливать танки". Он уточнил, что "Бельгия, Италия и Германия отправили на Украину современную версию" противотанковых гранатометов "Панцерфауст".

Кроме того, как утверждает издание, "европейские страны также отправляют боеприпасы, очки ночного видения и пулеметы, причем Италия - двух разных моделей".