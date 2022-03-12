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37 минут назад

РИА «Новости»: ВСУ обстреляли интернат для инвалидов в ДНР

Ura.RuUra.Ru

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли дом-интернат для пожилых и инвалидов в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра города Ивана Приходько.

ВСУ обстреляли интернат для инвалидов в ДНР
Фото: flickr.comflickr.com

«В результате обстрела ВФУ серьезные осколочные повреждения получило здание дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов с гериатрическим отделением г. Горловка», — цитирует Приходько РИА «Новости».

Информация о раненных или погибших не сообщается.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

Армия,В мире,Иван Приходько,Минобороны России,
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