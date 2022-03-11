Шойгу поговорил с турецким коллегой

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

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«В ходе телефонного разговора Акар подчеркнул важность оказания поддержки безопасному прибытию в Турцию гражданских судов, ожидающих отправки в российских портах, и открытию гуманитарного коридора для эвакуации (гражданских лиц из зоны военных действий)», — говорится в сообщении.

При этом Акар подчеркнул важность срочного прекращения огня на территории Украины, чтобы избежать человеческих жертв. По словам министра, Турция старается готова продолжать вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал «умственно отсталыми» тех, кто требует от Турции вернуть России зенитные ракетные системы С-400.