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27 минут назад

Шойгу поговорил с турецким коллегой

Газета.RuГазета.Ru

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Шойгу поговорил с турецким коллегой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе телефонного разговора Акар подчеркнул важность оказания поддержки безопасному прибытию в Турцию гражданских судов, ожидающих отправки в российских портах, и открытию гуманитарного коридора для эвакуации (гражданских лиц из зоны военных действий)», — говорится в сообщении.

При этом Акар подчеркнул важность срочного прекращения огня на территории Украины, чтобы избежать человеческих жертв. По словам министра, Турция старается готова продолжать вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал «умственно отсталыми» тех, кто требует от Турции вернуть России зенитные ракетные системы С-400.

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