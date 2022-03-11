Байден сообщил о 12 тыс. американских военных у границ России

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты совместно с союзниками будут защищать «каждый дюйм» территории НАТО, сообщает РИА «Новости».
«Мы продолжим стоять с нашими партнерами и посылать явное сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО… Одно движение… Вот почему я отправил 12 тысяч военных на границы с Россией - в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее. Потому что если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство», — сказал американский президент.
Ранее в тот же день Байден заявил, что Соединенные Штаты не собираются начинать боевые действия против России на Украине, потому что это приведет к третьей мировой войне, и США не намерены ее развязывать.
Отвечая на вопрос журналистов о наличии у Вашингтона сведений, подкрепляющих утверждения некоторых стран Запада о якобы имеющейся угрозе применения Россией на Украине химического оружия, президент США отказался разглашать разведывательную информацию. Однако н отметил, что в случае, если Россия пойдет на такой шаг, она «заплатит высокую цену».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что события на Украине не должны превратиться в войну НАТО с Россией, отмечая, что альянс резко отреагировал на действия России в отношении Украины и что «против оккупационных сил ведется большая борьба».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.