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1 час назад

МО РФ показало, как высокоточный снаряд "Краснополь" уничтожает командный пункт ВСУ

ТАССТАССиещё 2

Минобороны России показало кадры уничтожения полевого командного пункта ВСУ в Киевской области с помощью управляемого высокоточного снаряда "Краснополь".

"На видео объективного контроля зафиксировано точное попадание высокоточного артиллерийского снаряда в командный пункт и полное уничтожение одиночной цели", - говорится в воскресенье в сообщении военного ведомства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Армия,Видео,Владимир Путин,Минобороны России,
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