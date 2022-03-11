Минобороны: мэров украинских городов расстреливают за контакты с Россией

Киев запретил мэрам городов любые гуманитарные контакты с Россией, а всех, кто с этим не согласен, «просто расстреливают». Об этом со ссылкой на Минобороны в пятницу, 11 марта, пишет «Интерфакс».
Ранее также стало известно, что националисты взорвали корпус Харьковского физико-технического института, чтобы скрыть работы по ядерной тематике.
О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).