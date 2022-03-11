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18 минут назад

Минобороны заявило о запрете украинским городам контактировать с Россией

Lenta.ruLenta.ru

Киев запретил мэрам городов любые гуманитарные контакты с Россией, а всех, кто с этим не согласен, «просто расстреливают». Об этом со ссылкой на Минобороны в пятницу, 11 марта, пишет «Интерфакс».

Минобороны: мэров украинских городов расстреливают за контакты с Россией
Фото: ТАССТАСС

Ранее также стало известно, что националисты взорвали корпус Харьковского физико-технического института, чтобы скрыть работы по ядерной тематике.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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