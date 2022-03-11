Минобороны: мэров украинских городов расстреливают за контакты с Россией

Киев запретил мэрам городов любые гуманитарные контакты с Россией, а всех, кто с этим не согласен, «просто расстреливают». Об этом со ссылкой на Минобороны в пятницу, 11 марта, пишет «Интерфакс».

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Ранее также стало известно, что националисты взорвали корпус Харьковского физико-технического института, чтобы скрыть работы по ядерной тематике.