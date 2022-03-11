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40 минут назад

В Крыму упал запущенный с территории Украины беспилотник

Вероника Полынина

В Крыму упал запущенный с территории Украины беспилотник Ту-141, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В Крыму упал запущенный с территории Украины беспилотник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника, с территории Украины было запущено два беспилотника Ту-141 «Стриж» советской разработки. Один из них упал в хорватском Загребе, второй – в районе города Красноперекопска в Крыму.

Утром 11 марта сообщалось, что в Загребе с неба упал неопознанный объект. На месте падения раздался взрыв и образовалась воронка. Позже президент Хорватии Зоран Миланович сообщил, что в Загребе разорвался советский беспилотник «Стриж» (Ту-141), запущенный с территории западной Украины и вошедший в воздушное пространство страны из Венгрии. Миланович выразил удивление в связи с тем, что летательный аппарат провел больше часа в небе над странами - членами НАТО и никто этого не заметил.

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По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, «Стриж» упал в Хорватии из-за сбоя полетного задания аппарата, которое вводится оператором вручную с помощью десятков тумблеров.

«Дальность полета «Стрижа» - 1000 километров, что определяет регион запуска - западная Украина. Вероятно, был сбой полетного задания, так как комплекс старый, еще советского производства. Причина - человеческий фактор. Один тумблер выставил не так, и «Стриж» полетит не туда и даже не вернется на базу. У «Стрижа» нет корректировки полета от GPS и других навигационных систем», - пояснил Леонков в комментарии РИА «Новости».

Армия,Алексей Леонков,Верховный суд,НАТО,
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