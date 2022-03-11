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41 минуту назад

Столтенберг раскрыл планы по отправке войск и самолетов на Украину

Елена Прошина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз подтвердил информацию о том, что альянс не планирует отправлять войска и самолеты на Украину. Об этом он рассказал в интервью агентству Рейтер.

Столтенберг раскрыл планы по отправке войск и самолетов на Украину
Фото: ReutersReuters

По его словам, в сложившейся ситуации важно найти «политическое, дипломатическое решение». Он также отметил, что введение бесполетной зоны над Украиной с большой вероятностью приведет к полномасштабной войне между НАТО и РФ, пишет РИА Новости.

Ранее Столтенберг уже говорил, что НАТО не ищет военного конфликта с Россией, его цель – не допустить разрастания конфликта на Украине в другие страны. Он также уже выступал против закрытия неба над Украиной и ввода войск альянса на территорию страны.

Сегодня на саммите Евросоюза в Версале государства-члены объединения приняли решение оказать Украине политическую, гуманитарную и финансовую помощь, но не военную. Также участники заверили, что «не бросят Украину» и заявили о готовности содействовать восстановлению страны после завершения российской спецоперации.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,
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