Столтенберг раскрыл планы по отправке войск и самолетов на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз подтвердил информацию о том, что альянс не планирует отправлять войска и самолеты на Украину. Об этом он рассказал в интервью агентству Рейтер.
По его словам, в сложившейся ситуации важно найти «политическое, дипломатическое решение». Он также отметил, что введение бесполетной зоны над Украиной с большой вероятностью приведет к полномасштабной войне между НАТО и РФ, пишет РИА Новости.
Ранее Столтенберг уже говорил, что НАТО не ищет военного конфликта с Россией, его цель – не допустить разрастания конфликта на Украине в другие страны. Он также уже выступал против закрытия неба над Украиной и ввода войск альянса на территорию страны.
Сегодня на саммите Евросоюза в Версале государства-члены объединения приняли решение оказать Украине политическую, гуманитарную и финансовую помощь, но не военную. Также участники заверили, что «не бросят Украину» и заявили о готовности содействовать восстановлению страны после завершения российской спецоперации.