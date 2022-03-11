Столтенберг раскрыл планы по отправке войск и самолетов на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз подтвердил информацию о том, что альянс не планирует отправлять войска и самолеты на Украину. Об этом он рассказал в интервью агентству Рейтер.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, в сложившейся ситуации важно найти «политическое, дипломатическое решение». Он также отметил, что введение бесполетной зоны над Украиной с большой вероятностью приведет к полномасштабной войне между НАТО и РФ, пишет РИА Новости.

Ранее Столтенберг уже говорил, что НАТО не ищет военного конфликта с Россией, его цель – не допустить разрастания конфликта на Украине в другие страны. Он также уже выступал против закрытия неба над Украиной и ввода войск альянса на территорию страны.