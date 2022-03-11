В НАТО сделали заявление о важных решениях в июне

Генсек НАТО Йенс Столтенберг при ответе на вопрос о том, будет ли альянс наращивать свой потенциал, заявил, что важные решения для сдерживания будут приняты в июне в Мадриде. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. В Минобороны подчеркивают, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре с помощью высокоточного оружия.
Ранее в НАТО заявили, что не будут вводить бесполетную зону над Украиной, как того неоднократно требовали в Киеве. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до прямого военного противостояния сил России и Запада на Украине еще далеко, добавив, что не знает ни одной западной страны, которая хотела бы отправить войска на украинскую территорию.
Также помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Камий Гран заявлял, что НАТО не находится в состоянии войны с Россией и хочет избежать рисков эскалации в украинском конфликте.