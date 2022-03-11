В НАТО сделали заявление о важных решениях в июне

Генсек НАТО Йенс Столтенберг при ответе на вопрос о том, будет ли альянс наращивать свой потенциал, заявил, что важные решения для сдерживания будут приняты в июне в Мадриде. Об этом сообщает РИА Новости.

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Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. В Минобороны подчеркивают, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре с помощью высокоточного оружия.

Ранее в НАТО заявили, что не будут вводить бесполетную зону над Украиной, как того неоднократно требовали в Киеве. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до прямого военного противостояния сил России и Запада на Украине еще далеко, добавив, что не знает ни одной западной страны, которая хотела бы отправить войска на украинскую территорию.