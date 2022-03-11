Шойгу доложил Путину об укреплении западных рубежей

«Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимаются в этом направлении странами НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, — это требует отдельного рассмотрения. Я прошу вас подготовить отдельный доклад и доложить. По результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующее решение», — сказал Путин.