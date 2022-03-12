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18 минут назад

В Минобороны заявили об уничтожении военного аэродрома и центра радиоразведки ВСУ

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 14

Ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах», – цитирует ТАСС Конашенкова.

Кроме того, авиация и ПВО Воздушно-космических войск России за сутки сбили на Украине пять беспилотников, в том числе два «Байрактара», а также тактическую ракету «Точка-У».

«Всего за время операции выведено из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники», – заявил генерал.

Он также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе: три зенитных ракетных комплекса «Бук М-1», восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники.

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Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны техники украинских войск.

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