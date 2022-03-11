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48 минут назад

Появилось видео марш-броска российских военных в Астраханскую область

Александр Кузьмин

Министерство обороны показало видео марш-броска российских военных из Новосибирской в Астраханскую область для проведения учений на полигоне Ашулук. Видео опубликовано в telegram-канале «RT на русском».

На кадрах видно, как военная техника проезжает на железнодорожную платформу для дальнейшего переброса. В учениях принимают участие около 600 военнослужащих и более 100 единиц техники. Сообщается, что соединения противовоздушной обороны проведут тактическое учение с боевой стрельбой из ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».

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