Появилось видео марш-броска российских военных в Астраханскую область

Министерство обороны показало видео марш-броска российских военных из Новосибирской в Астраханскую область для проведения учений на полигоне Ашулук. Видео опубликовано в telegram-канале «RT на русском».

На кадрах видно, как военная техника проезжает на железнодорожную платформу для дальнейшего переброса. В учениях принимают участие около 600 военнослужащих и более 100 единиц техники. Сообщается, что соединения противовоздушной обороны проведут тактическое учение с боевой стрельбой из ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».