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1 час назад

США задумались о передаче Украине комплексов С-300

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Администрация президента США Джо Байдена задумалась о передаче Украине средств ПВО и других вооружений и обсуждает такую возможность с европейскими союзниками. Киев, в частности, надеется получить зенитные ракетные комплексы С-300. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

В Вашингтоне задумались о передаче Украине комплексов С-300
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание со ссылкой на источники среди официальных лиц, такие консультации проводятся перед запланированным на следующую неделю визитом главы Пентагона Ллойда Остина для встречи с союзниками в Брюсселе и Словакии, выразившей вместе с Польшей и Румынией готовность направить военную помощь Украине. Отмечается, что у Словакии есть комплексы С-300, и данные вооружения «знакомы украинцам». Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не уточнил, какие именно системы Вашингтон может дополнительно передать Киеву.

Собеседник газеты из числа европейских дипломатов рассказал, что украинские власти добивались того, чтобы им предоставили комплексы С-300. Сейчас проводятся консультации о такой возможности.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что отказ от предложения Польши о передаче Украине истребителей для США основан на оценке того, как предотвратить мировую войну. Она объяснила, что боевые самолеты, в отличие от поставляемых на Украину других видов оружия, «могут пересечь границу и провести операции на российской земле». Кроме того, отметила чиновница, передача Киеву польских МиГ-29 значительно не повлияла бы на военные возможности Украины.

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