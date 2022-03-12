В Вашингтоне задумались о передаче Украине комплексов С-300

Администрация президента США Джо Байдена задумалась о передаче Украине средств ПВО и других вооружений и обсуждает такую возможность с европейскими союзниками. Киев, в частности, надеется получить зенитные ракетные комплексы С-300. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

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Как пишет издание со ссылкой на источники среди официальных лиц, такие консультации проводятся перед запланированным на следующую неделю визитом главы Пентагона Ллойда Остина для встречи с союзниками в Брюсселе и Словакии, выразившей вместе с Польшей и Румынией готовность направить военную помощь Украине. Отмечается, что у Словакии есть комплексы С-300, и данные вооружения «знакомы украинцам». Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не уточнил, какие именно системы Вашингтон может дополнительно передать Киеву.

Собеседник газеты из числа европейских дипломатов рассказал, что украинские власти добивались того, чтобы им предоставили комплексы С-300. Сейчас проводятся консультации о такой возможности.