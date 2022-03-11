США поставили в Польшу две батареи Patriot

Вице-президет США Камала Харрис сообщила о поставке в Польшу двух батарей зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом пишет Remix.
По ее словам, администрация США приняла решение перевезти две батареи Patriot в Польшу в рамках поддержки стран НАТО.
«Приверженность Соединенных Штатов статье 5 непоколебима. Соединенные Штаты готовы защищать каждый дюйм территории НАТО. Соединенные Штаты серьезно относятся к тому, что нападение на одного — это нападение на всех», — заявила Харрис на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Конгресс США одобрил сделку по продаже Польше 250 танков «Абрамс». Варшава таким образом получит современные версии танков «Абрамс» — M1A2 SEPv3 — на сумму в $6 млрд.
При этом власти Польши выразили готовность передать в распоряжение США оставшиеся с советских времен истребители МиГ-29. Их планируется перегнать на авиабазу Рамштайн в Германии.