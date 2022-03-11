В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 120.38EUR 132.96
Войти в почту
27 минут назад

США поставили в Польшу две батареи Patriot

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Вице-президет США Камала Харрис сообщила о поставке в Польшу двух батарей зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом пишет Remix.

США поставили в Польшу две батареи Patriot
Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look PressThomas Frey/dpa/Global Look Press

По ее словам, администрация США приняла решение перевезти две батареи Patriot в Польшу в рамках поддержки стран НАТО.

«Приверженность Соединенных Штатов статье 5 непоколебима. Соединенные Штаты готовы защищать каждый дюйм территории НАТО. Соединенные Штаты серьезно относятся к тому, что нападение на одного — это нападение на всех», — заявила Харрис на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Конгресс США одобрил сделку по продаже Польше 250 танков «Абрамс». Варшава таким образом получит современные версии танков «Абрамс» — M1A2 SEPv3 — на сумму в $6 млрд.

При этом власти Польши выразили готовность передать в распоряжение США оставшиеся с советских времен истребители МиГ-29. Их планируется перегнать на авиабазу Рамштайн в Германии.

Последние новости
Армия,В мире,Планы НАТО,Мариуш Блащак,Анджей Дуда,НАТО,Администрация США,Конгресс США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители