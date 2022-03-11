США поставили в Польшу две батареи Patriot

«Приверженность Соединенных Штатов статье 5 непоколебима. Соединенные Штаты готовы защищать каждый дюйм территории НАТО. Соединенные Штаты серьезно относятся к тому, что нападение на одного — это нападение на всех», — заявила Харрис на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.