Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации мирных граждан

Украинская сторона всячески препятствует эвакуации мирных жителей и иностранных граждан. Об этом заявили в Минобороны России , передает ТАСС.

В частности, в военном ведомстве обвинили Киев в том, что людей никто не оповещает о наличии гуманитарных коридоров. Тем же, кто пытается выехать в Россию, власти угрожают убийством их родственников.