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15 минут назад

Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации мирных граждан

Lenta.ruLenta.ru

Украинская сторона всячески препятствует эвакуации мирных жителей и иностранных граждан. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации мирных граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, в военном ведомстве обвинили Киев в том, что людей никто не оповещает о наличии гуманитарных коридоров. Тем же, кто пытается выехать в Россию, власти угрожают убийством их родственников.

Также к срыву эвакуации причастны местные националисты, которые изъяли автобусы, предназначенные для вывоза мирного населения. По утверждению Минобороны, они используют транспортные средства в качестве огневых точек.

Армия,Минобороны России,
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