Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации мирных граждан

Украинская сторона всячески препятствует эвакуации мирных жителей и иностранных граждан. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.
В частности, в военном ведомстве обвинили Киев в том, что людей никто не оповещает о наличии гуманитарных коридоров. Тем же, кто пытается выехать в Россию, власти угрожают убийством их родственников.
Также к срыву эвакуации причастны местные националисты, которые изъяли автобусы, предназначенные для вывоза мирного населения. По утверждению Минобороны, они используют транспортные средства в качестве огневых точек.