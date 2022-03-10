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59 минут назад

Псаки: США не отправят войска на Украину даже в случае применения там неконвенционального оружия

Газета.RuГазета.Ru

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не намерены отправлять войска на Украину, даже если там будет применяться неконвенциональное оружие, передает РИА «Новости».

США отказались отправлять войска на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отвечая на вопрос, приведет ли применение неконвенционального оружия к пересмотру позиции американской администрации, Псаки подчеркнула, что у США нет намерений ни отправлять войска на Украину, ни вести войну против России.

Иностранные наемники прибыли на Украину

Также она выступила с опровержением информации о наличии у американской стороны химических и биологических военных программ и отметила, что такие возможности есть у России.

Ранее США отказались от испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы показать, что не повышают готовность своих ядерных сил.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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