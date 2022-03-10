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1 час назад

Швеция может поставить Украине дополнительное военное снаряжение

ТАССТАСС

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон не исключает дополнительных поставок военного снаряжения на Украину. Об этом она сообщила в четверг журналистам перед началом неформального саммита глав государств и правительств ЕС в юго-западном предместье столицы Франции.

Швеция может поставить Украине дополнительное военное снаряжение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы продолжим всячески поддерживать Украину, и я не исключаю, что это может включать дополнительные военные материалы", - сказала она. Премьер не стала раскрывать подробности.

Правительство Швеции ранее направило Украине 135 тыс. полевых пайков, 5 тыс. касок, 5 тыс. бронежилетов и 5 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов. Все это уже доставлено.

Армия,В мире,Магдалена Андерссон,ЕС,
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