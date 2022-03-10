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32 минуты назад

Sun: британского наемника на Украине приняли за российского шпиона и избили

Елена Прошина

Бывшего британского военного медика Джейсона Хэя, прибывшего на Украину с целью помощи ВСУ, приняли за «российского диверсанта» и избили. Он вернулся на родину. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Sun.

Британского наемника на Украине приняли за российского шпиона и избили
Фото: ReutersReuters

По данным издания, Хэй прибыл на Украину «в начале прошлого месяца», чтобы сделать «что-то хорошее». По словам наемника, он вместе с солдатами из диверсионно-разведывательной группы «Грузинский национальный легион» участвовал в «защите» аэропорта в Гостомеле, в ходе которой «ввязался в перестрелку с Красной армией».

«Я никогда не сталкивался с такой огневой мощью, я не думаю, что кто-либо из этого поколения когда-либо сталкивался с подобным... Русские — это конвенциональная современная армия», — приводятся в материале слова Хэя.

Но позднее наемника и его «американского друга» задержали «украинские агенты», искавшие «российских диверсантов». Хэй отметил, что их заподозрили из-за сумок с рациями и пистолетом. В итоге британца и американца доставили на «базу службы безопасности», где допрашивали в течение трех часов, били по голове и кричали на них по-русски.

«У меня было довольно серьезное сотрясение мозга и сильное кровотечение», — отметил Хэй.

Сразу после того, как его отпустили, наемник отправился на поезде во Львов, где пересек границу с Польшей, и вернулся домой в город Киддерминстер. Хэй заявил, что «поехал на Украину не для того, чтобы умереть».

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