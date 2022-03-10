МИД РФ: украинские батальоны поставили под угрозу Чернобыльскую АЭС

Украинские батальоны целенаправленно поставили под угрозу Чернобыльскую АЭС, взорвав объекты, питающие ее энергией, и распространили дезинформацию об этой ситуации. Об этом заявил в четверг заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий в ходе дискуссии на площадке международного клуба "Валдай".

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"Украинская сторона заявила о якобы обстрелах в районе Чернобыльской АЭС и повреждении там подачи электроэнергии с подстанции, от которой питаются объекты на Чернобыльской АЭС. Такие фейки мы опровергали уже многократно. И это еще одна запущенная очередная ложь, - отметил он. - [Украинские] батальоны, которые там стоят где-то в нескольких десятков километров, они взяли и подорвали линию электропередачи от подстанции, которая питала Чернобыльскую АЭС, то есть специально, целенаправленно поставили под угрозу ядерные объекты. Это просто вопиющая вещь".

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Как напомнил Вишневецкий, для того, чтобы все восстановить, пришлось "запускать дизели, которые там находятся и которыми располагают российские военные, которые сейчас осуществляют охрану этой станции".

"Сейчас там с Белоруссией запустили параллельную ЛЭП и украинские войска запретили ремонтникам прибыть и отремонтировать те ЛЭП, которые были подорваны. Вот это реалии". - добавил он.

Дипломат обратил внимание и на инцидент вокруг Запорожской АЭС, назвав его "явной провокацией". "Это широко разошлось и обсуждалось в том числе и в МАГАТЭ до тех пор, пока не было сделано опровержение представителем МАГАТЭ о том, что все там находится под контролем и никаких там обстрелов не было, и все работает нормально, радиационный фон нормальный", - отметил он.

В среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков сообщил, что украинские националисты совершили провокацию, нанеся удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторы.