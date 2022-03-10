«Польша хотела не помочь Украине, а заработать. Это шокировало США»

Польша заявила о готовности передать США все свои истребители МиГ-29, чтобы они отправились на помощь Украине с американской авиабазы в Германии. США отвергли эту инициативу. «Газета.Ru» разбиралась, в чем смысл этого предложения и почему Варшава получила отказ

«Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и бесплатно развернуть все свои истребители МиГ-29 на авиабазе «Рамштайн» и предоставить их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки. В то же время Польша просит США предоставить нам бывшие в употреблении самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностям», – говорится в заявлении МИДа Польши.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби завил, что США не поддерживают передачу польских истребителей Украине.

«Альтернативные варианты здесь – работать с другими союзниками и партнерами, у которых могут быть дополнительные системы и возможности в сфере противовоздушной обороны, которые могут предоставить их Украине. Мы проводим дискуссии со многими странами об этом», – заявил Кирби.

По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, «не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолета с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в наших интересах, не в интересах НАТО». Также Псаки отметила, что для переправки самолетов из Польши на Украину землей их пришлось бы разбирать и собирать снова, для чего нужны специалисты с соответствующей квалификацией.

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что в США так и не поняли, почему Польша хочет отправить МиГ-29 Украине, передав их сначала США.

Кроме того, в Пентагоне сообщили, что разведсообщество США пришло к заключению, что передача польских истребителей Украине может увеличить вероятность втягивания НАТО в конфликт. Ранее пресс-служба украинских ВМС сообщала, что Польша, Болгария и Словакия отправит на Украину 70 военных самолетов.

«Польские МиГ-29 – самолеты старого образца, понятно, чтобы поставить авиационную технику куда-либо, ее сначала необходимо обслужить. Производитель МиГов – российская корпорация «МиГ», проводить их модернизацию может только она. Поскольку Польша давно отнесена к не совсем дружественным государствам, возникают большие сомнения, что их истребители обслуживались. Вероятно, США отказались от предложения Польши, потому что не имеют возможности довести эти самолеты до эксплуатационной годности», – рассказал «Газете.Ru» бывший начальник 4-го управления Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, контр-адмирал Михаил Чекмасов.

По мнению военного эксперта, вице-президента Академии геополитических проблем Константина Соколова, сейчас, когда российские ВВС полностью контролируют небо Украины, такие поставки невозможны.

«Новым истребителям просто не с чего взлетать – российские военные уничтожили украинские аэродромы. Если они будут летать, например, с аэродромов Польши, то она автоматически станет участником конфликта, а вместе с ней и весь блок НАТО. В данном случае, речь об американской авиабазе в Германии – результат их использования с целью помощи Украине будет аналогичным», – считает Соколов.

Заместитель начальника Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что о логике в предложения Польши отправить на помощь Украине истребители через США «вообще не приходится говорить».

«Не понятно, что мешает Польше напрямую передать истребители Украине. Может быть, им кажется, что Россия сильно на это обидится. В целом это та ситуация, в которой вряд ли какие-то логические определения имеют смысл», – рассказал эксперт.

Военный политолог Валерий Волков, в свою очередь, уверен, что предложение Варшавы имело «коммерческое измерение, которое и было самым главным в этой инициативе».

«Я бы обратил внимание, что предложение содержит не только просьбу о сложной логистике через базу «Рамштайн», но и просьбу предоставить полякам взамен бывшие в употреблении американские самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями. Официально название не говорят. Наиболее близкими аналогами этой машины можно считать модернизированный F-16C Block 50. При этом он, очевидно, дороже и более новый. О характеристиках можно спорить. Но с чисто бизнесовой точки зрения Варшава выигрывает. Обновляет свой боевой авиационный парк. Таким образом, Польша хотела не помочь Украине, а заработать. Как минимум: не только помочь, но и заработать на этом. Это шокировало Вашингтон», – считает Волков.