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52 минуты назад

Россия заявила о планах США создать биооружие против славян

Lenta.ruLenta.ruиещё 5

Одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые могут выборочно поражать разные этнические группы населения, в том числе славян, сообщил «Ленте.ру» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Россия заявила о планах США создать биооружие против славян
Фото: ТАССТАСС

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», — заявил он.

В Минобороны рассказали, что имеющиеся в распоряжении и ведомства документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинцев за рубеж. Так, например, Германия финансирует проект № 68727 ЕN по изучению возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. В его рамках в институт тропической медицины Гамбурга передали тысячу образцов сыворотки крови людей из различных областей Украины, относящихся лишь к славянскому этносу.

Армия,Игорь Кириллов,Верховный суд,
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