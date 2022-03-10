Россия заявила о планах США создать биооружие против славян

Одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые могут выборочно поражать разные этнические группы населения, в том числе славян, сообщил «Ленте.ру» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов .

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», — заявил он.

В Минобороны рассказали, что имеющиеся в распоряжении и ведомства документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинцев за рубеж. Так, например, Германия финансирует проект № 68727 ЕN по изучению возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. В его рамках в институт тропической медицины Гамбурга передали тысячу образцов сыворотки крови людей из различных областей Украины, относящихся лишь к славянскому этносу.